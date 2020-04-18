Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник

Вы также узнаете о том, что отмечают 18 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела

Какой 18 апреля праздник в мире

В мире 18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест и Всемирный день радиолюбителя.

В Украине сегодня — День памятников истории и культуры. Наша страна имеет уникальное историко-культурное наследие, например, Киево-Печерская лавра, Доминиканский Собор Львова или Старый замок Каменца-Подольского. Поэтому, украинцы справедливо должны гордиться своими культурными достопримечательностями и бережно их хранить.

Также 18 апреля — День Независимости Республики Зимбабве

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Исторические события 18 апреля: что интересного происходило

1846 — американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

1902 — Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

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1909 — Ватикан канонизировал Жанну д’Арк.

1927 — Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.

1934 — американец Кэнтрелл продемонстрировал работу первой стиральной машинки-автомат.

1995 — Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города с изображением архангела Михаила.

18 апреля — День ангела

Имена для девочек по святцам 18 апреля: Федора.

Имена для мальчиков по православному календарю 18 апреля Алексей, Георгий, Клавдий, Марк, Николай, Платон, Семен.

18 апреля — День рождения знаменитостей

1897 — украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий.

1937 — российская актриса Светлана Немоляева.

1947 — американский актер Джеймс Вудс.

1956 — американский актер Эрик Робертс.

Народные приметы на 18 апреля

В народном календаре 18 апреля — день Федула-ветрогона. В этот день нужно было обязательно проветрить жилье, чтобы в нем после зимы не осталась нечистая сила и болезни.

День Федула связывали с приходом устойчивого тепла. Морозы после 18 апреля были редкостью. В этот день оживали бабочки-крапивницы и солнышка.

По погоде на Федула люди пытались предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы на 18 апреля следующие:

Теплый день 18 апреля предвещает теплое лето.

Птицы молчат на Федула — вскоре будет непогода.

Холодная ночь 18 апреля обещала теплую погоду в ближайшие дни.

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