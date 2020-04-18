Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник
Вы также узнаете о том, что отмечают 18 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела
Какой 18 апреля праздник в мире
В мире 18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест и Всемирный день радиолюбителя.
В Украине сегодня — День памятников истории и культуры. Наша страна имеет уникальное историко-культурное наследие, например, Киево-Печерская лавра, Доминиканский Собор Львова или Старый замок Каменца-Подольского. Поэтому, украинцы справедливо должны гордиться своими культурными достопримечательностями и бережно их хранить.
Также 18 апреля — День Независимости Республики Зимбабве
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Шуточные праздники
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Исторические события 18 апреля: что интересного происходило
1846 — американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.
1902 — Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.
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1909 — Ватикан канонизировал Жанну д’Арк.
1927 — Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.
1934 — американец Кэнтрелл продемонстрировал работу первой стиральной машинки-автомат.
1995 — Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города с изображением архангела Михаила.
18 апреля — День ангела
Имена для девочек по святцам 18 апреля: Федора.
Имена для мальчиков по православному календарю 18 апреля Алексей, Георгий, Клавдий, Марк, Николай, Платон, Семен.
18 апреля — День рождения знаменитостей
1897 — украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий.
1937 — российская актриса Светлана Немоляева.
1947 — американский актер Джеймс Вудс.
1956 — американский актер Эрик Робертс.
Народные приметы на 18 апреля
В народном календаре 18 апреля — день Федула-ветрогона. В этот день нужно было обязательно проветрить жилье, чтобы в нем после зимы не осталась нечистая сила и болезни.
День Федула связывали с приходом устойчивого тепла. Морозы после 18 апреля были редкостью. В этот день оживали бабочки-крапивницы и солнышка.
По погоде на Федула люди пытались предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.
Народные приметы на 18 апреля следующие:
- Теплый день 18 апреля предвещает теплое лето.
- Птицы молчат на Федула — вскоре будет непогода.
- Холодная ночь 18 апреля обещала теплую погоду в ближайшие дни.
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