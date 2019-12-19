Андрей Пальчевский рассказал о проблеме, которая не дает стране нормально развиваться

Своими мыслями на эту тему поделился известный украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский с Politeka on-line.

«Необходимо создать институты, и поговорить с народом относительно роли вообще президента, президентства в украинской политике. Я склоняюсь к той мысли, что президент в том виде, в котором он существует, является очень серьезной проблемой для украинского народа. Очень серьезной. Я за то, чтобы кланы друг друга тягали за волосы, а не за то, чтобы условно говоря все присягали одному, как это было со всеми президентами раньше», - заявил он.

Пальчевский предположил, что Украине нужны другие институции власти.

«Вы понимаете, что-то в Конституции не так. Так надо заниматься не укреплением власти своей… Так давайте пожелаем власти, посоветовавшись с народом, может какие-то другие институции власти… Может у нас действительно должен быть канцлер», - сказал он.

Пальчевский обратил внимание на ту роль, которую парламент играет в стране на самом деле.

«Но, когда мы называем себя парламентско-президентской республикой, ну это же смешно звучит. Какой у нас парламент? Его не видно не слышно по сравнению с величием президента», - отметил телеведущий.

По его мнению, именно проблема с институциями может быть причоной проблем Украины.

«Ну, что-то же не так. Ну как это страна с такими людьми умными, красивыми, с такой территорией. Ну что же мы 30 лет лупим в штангу? А потому, что мы живем в рамках каких-то институций, которые неудачно придумали в далеком 1992 году», - подытожил он.

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

Как сообщала Politeka, Пальчевский расставил все точки после нормандской встречи.

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