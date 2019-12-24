Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского в 62% не совсем соответствует действительности

Такое мнение высказал лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий во время интервью телеведущему Андрею Пальчевскому на канале Politeka On-line. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам Билецкого, он не встречал не единого украинца, который подтверждал бы удачность своего выбора.

Также Билецкий и Пальчевский подняли тему о пятом украинском президенте Петре Порошенко, который активно выступал за украинский язык. Стоит отметить, что рейтинг экс-гаранта сильно упал и в результате он проиграл выборы.

В интервью Пальчевский вспомнил, как "Национальноый корпус" выступал против Порошенко. По словам Билецкого, он был не поддерживал пятого президента потому, что тот поставил на места нечистых на руку чиновников.

"Я свято убежден, что эти люди заносили долю самому Порошенко с воровства на "Укроборонпроме" и они воровали на крови солдат. Это открытое расследование журналистов, которое не только никто не опроверг, но и подтвердили", - рассказал Билецкий.

Лидер "Нацкопуса" раходится с позицией и действующего президента, команда которого проголосовала за продажу земли. Поэтому Билецкий стал активно выступать против действий Зеленского.

Напомним, ранее лидер «Национального корпуса» рассказал о новом кризисе в Украине.

По его словам, этот кризис стал результатом огромной «дыры» в бюджете страны.

Он снова подчеркнул, что открывать рынок земли в таких условиях было бы ошибкой, ведь страна находится в тяжелой ситуации, а значит ради быстрого наполнения бюджета может продешевить с ценами на свои ресурсы.

Ранее сообщалось, комментируя тему массовых протестов украинцев против закона об открытом рынке земли, Билецкий рассказал о дальнейших планах «Нацкорпуса». По его словам, сейчас все зависит от действий власти.

«В данный момент я вижу одну и ту же картину: соврали, красиво показали по телевизору – сделали некрасиво то, что планировали. И так абсолютно во всем», - возмутился лиедр «Нацкорпуса».

Напомним, Билецкий предупредил Зеленского о фатальной ошибке.

Как сообщала Politeka, Билецкий срочно обратился к украинцам из-за ситуации на Донбассе.

Также Politeka писала, что Андрей Билецкий раскрыл правду о Золотом-4: «Люди без хлеба, скорая не приезжает…».