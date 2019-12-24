Лидер "Нацкорпуса" уверен, что есть вопросы важнее социальных тем

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий сообщил, как вернуть Донбасс

Сейчас в украинской армии существует постсоветская система. Об этом Билецкий заявил во время интервью телеведущему Андрею Пальчевскому на канале Politeka On-line. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, по словам лидера "Нацкорпуса", в армии катастрофические подготовка, логистика и профессионализм. В ответ Пальчевский поддержал интервьюированного. Последний также отметил, что украинская армия не готова и одно обмундирование не спасает ситуацию.

Билецкий уверен - чтобы поменять армию нужны глубинные внутренние реформы.

Кроме того, президенту Владимиру Зеленскому нужно открыто заявить украинцам о тяжелом врмени, продолжительностью еще на пять-шесть лет.

В первую очередь нужно заняться экономическими вопросами. Многие страны имеют развитую экономику во время военных конфликтов.

Билецкий уверен, что нужно прекратить "накачивать" страну социальными темами, ведь это большие затраты.

"Может, и дипломатическими вещами Донбасс можно вернуть, с Крымом же будет однозначно сложнее. Там в дипломатии я сильно сомневаюсь", - отметил Билецкий.

Рейтинги Зеленского растут после заявлений о быстром прекращении войны, если этого не произойдет, то нынешнего президента ждет участь Петра Порошенко.

Напомним, Андрей Билецкий и Давид Арахамия сцепились под стенами Верховной Рады на фоне митинга. Инцидент случился несколько дней назад.

В митинге активно участвовал «Национальный корпус». Когда к протестующим вышел глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, между ним и Билецким произошел спор.

Так, лидер «Нацкорпуса» обвинил нардепа в разгоне протестующих при помощи полиции, на что Арахамия заявил, что глава МВД Арсен Аваков оказывает влияние на «Национальный корпус».

Ранее сообщалось, что в ходе митинга Билецкий подчеркнул - на кону стоит продажа земли, то есть «последнего ресурса, который в значительной мере принадлежит украинцам и украинскому государству».

Напомним, Билецкий предупредил Зеленского о фатальной ошибке.

Как сообщала Politeka, Билецкий срочно обратился к украинцам из-за ситуации на Донбассе.

Также Politeka писала, что Андрей Билецкий раскрыл правду о Золотом-4: «Люди без хлеба, скорая не приезжает…».