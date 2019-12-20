Провальная работа Кабинета министров под руководством Алексея Гончарука больно ударит по каждому украинцу

Правительство составило протокольное поручение, в котором идет речь о прекращении регистрации Государственной казначейской службой Украины юридических и финансовых обязательств. Причина – дефицит бюджета.

И это еще не было тех огромных выплат по долговым обязательствам кредиторам, которые ждут Украину в 2020 году.

Комментируя такой «успех» Гончарука, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко не смог удержаться от сарказма, озвучив «арифметику гениальных реформ»:

«Убивать экспорт курсом в 23 гривны, чтобы занять 4 ярда в долларах под 20% через ОВГЗ, чтобы получить дыру в 100 млрд гривен в бюджете. А, забыл, чтобы ещё дополнительно попросить 5 ярдов от МВФ», – написал он в своем телеграмм-канале.

Несколькими днями ранее Романенко озвучил две возможные кандидатуры на пост премьер-министра Украины вместо Гончарука. Речь шла о министре МВД Арсене Авакове и бывшем главе СБУ времен Януковича Валерии Хорошковском.

Что же касается премьерства Гончарука, то, уверен Романенко, его работа – это фиаско.

«Провал соросят - это приговор целому поколению новой элиты, которых взращивали на западные гранты в стерильных условиях под воздействием стерильных идеологий модернизации а-ля Фукуяма и К. При этом они ничего не знали о стране, где живут. Поэтому столкновение с реальностью стало таким ошеломительным», – отмечает он.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук снова не отвечает на вопрос журналистов, связанный с назначением коррупционеров

Как сообщала Politeka, зарплаты могут резко урезать, Гончарук дико оскандалился инициативой.

Также Politeka писала, что несметные богатства Гончарука поражают, позавидуют даже олигархи.