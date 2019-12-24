Политолог и журналист Юрий Романенко в жесткой форме высказался о депутате Святославе Вакарчуке



Как передает Politeka.net, соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.



"Относительно выступления Вакарчука в Минске, я всегда говорил, что как политик Славик - полное говно. Непоследовательное, нерешительное, самовлюбленное. Особенно контрастное на фоне заявлений партии о необходимости выхода из Минских соглашений", - сообщил журналист.



Такой комментарий он дал в связи с выступлением депутата на корпоративе в Минске.

В комментариях украинцы выразили солидарность с этим высказыванием.



"Так он заявление партии даже не читал, за него в Рошене крестик поставили", " Славко очень нужен. Он вроде красивой охотничьей собаки. И поговорить можно между делом, и, если хороший экстерьер, другие охотники завидуют", " Может Славик просто совершал культурную диверсию?", - писали под постом журналиста.







Ранее народного депутата, лидера партии "Голос", а также фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука заметили выступающим на корпоративе в Минске.

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