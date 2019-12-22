Политолог Юрий Романенко едко высмеял ситуацию с находкой силовиков в спортклубе, который принадлежит бывшему президенту Петру Порошенко

Как сообщает Politeka, соответствующий пост он разместил в Facebook.

«Последняя линия обороны от Путина проходила в «5 элементе». Фото и видео шли в ситуационную комнату в АП, чтобы Петр Алексеевич мог принять правильное решение, какого агента Путина и как нещадно карати. И вот эту тщательно замаскированную систему обороны раскрыли», - отметил он.

Более того, Романенко заявил, что надеется на массовые митинги в Киеве по данному поводу.

«Надеюсь, порохоботы из Демсокиры проведут гневный марш протеста в центре Киева с плакатами фото голых женщин и мужиков из раздевалок будут скандировать: «Гола правда врятує Україну», «Ми не дро*или, а захищали», «Цицька може бути ворожою», «Путінський х@й видно зразу», «5 елемент - останній захисний вал від агресора», «Зебіли, геть руки від голої правди!», - подчеркнул он.

Напомним, в спортклубе бывшего президента Петра Порошенко «5 Элемент» провели обыски. Как сообщили в ГБР, в вентиляционной системе женской и мужской раздевалок следователи изъяли камеры видеонаблюдения.

Известно, что обыски проводились в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Также сотрудники СБУ обыскали штаб Порошенко и обнаружили предполагаемые телевизоры, которые пропали из ситуационной комнаты в Администрации президента.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.