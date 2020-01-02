В 2020 году украинцев ожидает большое количество интересных событий, а будущее премьера Алексея Гончарука и вовсе предопределено

Как сообщает Politeka.net, Александр Харебин политический советник, экс-заместитель главы НТКУ и бывший эксперт команды Владимира Зеленского решил спрогнозировать для Politeka on-line, что будет с Украиной в 2020 году (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Харебин подвел итоги 2019 года, считая, что такого года не было ни в одной стране.

"Год был другим в истории Украины, да и такого года не было ни в одной постсоветской стране. То есть год ознаменовался новыми форматами, новым словом "диджитализация", новым президентом, который никогда не был политической элитой или политическим выдвиженцем. Также новой ситуацией с армией, Нормандией и войной. Год был непредсказуемым, совершенно нестандартным", - отметил эксперт.

Кроме того, он сделал прогноз на 2020 год, отметив, что же теперь случится в Украине, с премьером Алексеем Гончаруком и Кабмином.

"Каким будет наступивший год? Ну, наверное, стоит заглянуть в 2019 год, чтобы понять, чего нам ждать от действующей власти. К счастью в 2020 году у нас точно не будет выборов президента Украины. Выборы парламента состоятся осенью и новый Кабинет министром с потенциально-новым премьером. Активно называли в конце года господина Витренко. Будем смотреть, ведь будет весьма интересно", - подытожил политический советник.

Напомним, что исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко простил Газпрому 7,4 миллиарда долларов штрафа за монопольное поведение на рынке.

Напомним, Береза показал, на что Гончарук обрек украинцев: "Доцарювалися".

Как сообщала Politeka, зарплаты могут резко урезать, Гончарук дико оскандалился инициативой: «Вымрут целые города».

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