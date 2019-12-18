Алексей Гончарук активно проталкивает в Кабмин людей экс-президента Петра Порошенко

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он отметил, что глава украинского правительства явно не обладает достаточной квалификацией для такого высоко поста. По мнению журналиста, Гончарук и сам понимает это, а также осознает, что в скором времени его могут отправить в отставку.

«Да, грантовские пособия уже будут чуть выше. Но шанса хапануть как сейчас уже не будет. Вот он это понимает. И начинает уже сейчас рассовывать на хлебные места преданную ему шваль»,- отметил журналист.

Лесев напомнил о назначении Натальи Бойко из «Европейской солидарности» Порошенко на должность советницы Гончарука, а также представителя Кабмина в «Нафтогазе». По словам ведущего, премьер специально провернул эту схему, чтобы «протащить» в Раду другого соратника Порошекно – Владимира Вятровича.

Однако, на этом Гончарук не остановился. Лесев обратил внимание на то, что премьер решил назначить на должность главы Госслужбы по безопасности пищевых продуктов при Кабмине «своего подельника из BRDO некоего Сергея Глущенко».

«Чувак в соровском BRDO сейчас возглавляет юридический сектор. У парняги юридическое образование. А его хотят задвинуть на фитосанитарное направление. Ну это как вы художник, а возглавляете атомную станцию», - подчеркнул ведущий.

Он отметил, что подобные назначения Гончарука явно вырисовываются в определенную тенденцию, которая в будущем может навредить стране.

«Этот красавчик на самокате порохоботами забил весь Кабмин. Так он еще и подтягивает абсолютных непрофессионалов. Персонажей, которые ставят нашу с вами безопасность под угрозу», - возмутился Лесев.

Он добавил, что все эти «персонажи» идут во власть не для того, чтобы работать, а для того, чтобы воровать.

Напомним, Игорь Лесев разнес Кабмин Гончарука из-за тарифов на газ.

Как сообщала Politeka, "богатые" украинцы спустили на землю Гончарука после скандального заявления.

Также Politeka писала, что зарплаты могут резко урезать, Гончарук дико оскандалился инициативой.