В сети появилось фото протокольного поручения по итогам совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, содержание которого, мягко говоря не радует

В нем идет речь о прекращении регистрации Государственной казначейской службой Украины  юридических и финансовых обязательств. Причина – дефицит бюджета.

Снимок на своей странице в Фейсбуке опубликовал экс-нардеп Борислав Береза. Среди прочего, Кабмин предлагает казначейству аннулировать подписанные, но еще не зарегистрированные  договора на поставленный товар.

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 «По факту это поручение практически свертывает все бюджетные программы в связи с невыполнением доходной части бюджета. Это уже не просто «денег нет, но вы держитесь», а «денег нет совсем, вот такой мы классный Кабмин». И это еще не было тех огромных выплат по долговым обязательствам кредиторам, которые нас ждут в 2020 году», – отмечает Береза.

Он добавляет, что такое положение вещей – еще окончательное не дно, поскольку можно, например,  продать облигации внутреннего государственного займа под рекордные 16%. И все это вместо того, чтобы развивать экономику, осуществлять налоговую реформу и создавать новые рабочие места.

«Но, видимо, путь развития менее привлекателен для всех Кабминов последнего времени. Увы», – резюмирует бывший парламентарий.

Ранее политолог Юрий Романенко сообщил о том, что среди политической элиты главная тема разговоров – кто станет новым премьерминистром вместо Гончарука, который с треском провалил работу. Пока что на слуху две фамилии – министра МВД Арсения Авакова и бывшего главы СБУ времен Януковича Валерия Хорошковского.

Напомним, политолог раскритиковал правительство Зеленского.

Как сообщала Politeka, протеже будущего премьера «засветился» в международном расследовании.

Также Politeka писала, что «богатые» украинцы спустили на землю Гончарука после скандального заявления.