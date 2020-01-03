Правительство Алексея Гончарука рассчитывает на кредит МВФ, накапливая ошибки в управлении экономикой государства катастрофическими темпами

До конца года дырка в госбюжете Украины будет порядка 130 миллиардов гривен, что равно пяти миллиардам долларов, и заткнуть ее правительство надеется, получив кредит МВФ, отмечает известный экономист Юрий Атаманюк в интервью Politeka-online. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Откуда же такие цифры?

«В Кабмине напрочь забыли об эффективности работы таможни, которая каждый месяц генерирует от семи до 10 миллиардов минуса, забыли об эффективности работы новосозданной налоговой службы, которая генерирует каждый месяц минус по НДС, по акцизу, по ренте», – пояснил эксперт.

Он также добавил, что власти не борются с теневыми сегментами экономики. Правоохранители задерживают таможенников и контрабандистов, однако органы, которые должны напрямую заниматься этой работой, ее почему-то не ведут.

Тем временем у Гончарука убеждают, что вовсю ведут переговоры с МВФ о новом транше. Однако мало кто понимает, что на самом деле собой представляет эта организация.

«Мы одна из 189 стран-участников этого фонда. Но управляет фондом исполнительный совет из 24 директоров, которые назначаются восемью странами, у которых наибольшие квоты финансового влияния: США, Япония, Германия, Китай, Великобритания, Франция, Россия и Саудовская Аравия… МВФ – не независимая организация. Фонд не сидит и не думает, как сделать украинцев богатыми, счастливыми и процветающими, а работает в интересах своих акционеров. Они думают, как с помощью этого финансового инструмента выгоднее разместить средства, в которых Украина очень нуждается», – поясняет Атаманюк.

Украина же в свою очередь, создав дырку в пять миллиардов, не имеет люфта в переговорах. И сейчас, не исключает эксперт, правительство, которое бездарной экономической политикой привело к таким плачевным результатам, согласиться на любые условия Фонда ради нового транша, лишь бы получить эти деньги.

Если транш сорвется, зарплаты и дальше не будут выплачивать, а соцвыплаты заморозят, люди снесут Кабмин. И у Гончарука это прекрасно понимают.

Напомним, Гончарук внаглую обманул украинцев, ущерба на 50 миллиардов.

Как сообщала Politeka, зарплаты могут резко урезать, Гончарук дико оскандалился инициативой: «Вымрут целые города».