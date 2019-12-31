В Украине все не так хорошо, как рассказывает Алексей Гончарук

Премьер-министра Алексея Гончарука обвинили во лжи и вредительстве Украине

Редактор издания "БизнесЦензор" Сергей Головнев рассказал об ошибках Кабмина и нового премьером в своем блоге. По его мнению, глава правительства изначально неправильно докладывает украинцам о текущей ситуации.

"Информационная деятельность Алексея Гончарука – чистое вредительство", - заявил аналитик. Он обратил внимание, что пресс-служба Кабмина часто ошибается в публикациях. Например, путает миллиарды и миллионы. А порой и вовсе удаляет свои материалы. В то же время премьер-министр подливает масла в огонь.

"Гончарук рассказывает, что все хорошо, когда все не очень хорошо. Благо, ленточки не режет, как Гройсман. Это был бы последний симптом", - отметил Сергей Головнев.

По словам журналиста, политик в своих публичных выступлениях должен рассказывать гражданам о своем видении ситуации, а также дальнейших планах. После чего следует проинформировать об уже достигнутых результатах. Но премьер-министр искажает общую картину в Украине:

"Если слушать Гончарука, то надои повышаются, а процент жиров растет. Выглядит это так. На самом деле, в конце 2019 года правительство и Нацбанк, то ли из-за отсутствия коммуникации, то-ли из-за общей некомпетентности, заложили бомбу для рецессии в 2020 году".

Сергей Головнев сообщил о факторах, которые заставляют поволноваться. В первую очередь, это укрепление курса гривны к доллару. Как уверяет аналитик, оно вызвано спекулянтами, которые привезли в Украину иностранную валюту для покупки гривневых государственных облигаций. В результате бюджет получает меньше налогов от импорта, ведь зарубежные товары в гривне стали дешевле. В то же время, сократился экспорт - себестоимость производства стала меньшей, но и цена продукции в долларах снизилась. Государство понесло немалый ущерб.

"Недопоступления налогов в бюджет к концу года: 50 млрд грн", - подчеркнул журналист.

Сергей Головнев отмечает, что фракция "Слуга народа" не добилась прорыва в регулировании реформ. Пока внедрения рынка земли отложили, игорный бизнес не узаконили, изменения в налогообложении добычи руды и газа не прошли. Вдобавок, Венецианская комиссия недовольна судебной реформой.

"Чисто с информационной точки зрения, в этом замесе Гончаруку и всему Кабмину стоило бы объяснять, что делает правительство для минимизации негативных последствий всех перечисленных выше факторов. Молчать про надои, жиры, богатую казну и 7% роста ВВП в год", - пишет Сергей Головнев.

Он добавил, что власть губит ложь. Ведь простому человеку нельзя навязать веру в положительные изменения, если их нет по факту. Общий месседж нового правительства журналист описал цитатой писателя Михаила Булгакова: "Суровые годы уходят ... За ними другие приходят — Они будут тоже трудны".

Напомним, Береза показал, на что Гончарук обрек украинцев: "Доцарювалися".

Как сообщала Politeka, зарплаты могут резко урезать, Гончарук дико оскандалился инициативой: «Вымрут целые города».

Также Politeka писала, что Лесев раскрыл подлую схему Гончарука в Кабмине: «Ставят нашу безопасность под угрозу».