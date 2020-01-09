Девальвация гривны в 2020 году может составить 16-17%

Такое мнение в интервью Politeka-online высказал известный украинский экономист Андрей Новак. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По его словам, на данный момент, прогнозируя курс гривны, можно ориентироваться на тот, который указан в государственном бюджете.

«В нем правительство заложило курс 27,5 в том варианте, который принят уже как закон о бюджете на 2020 год, хотя в первичном варианте проекта бюджета, который подавался к первому чтению, правительство закладывало курс вообще 28,2», – пояснил эксперт.

Из этого следует, что Кабмин планирует девальвацию гривны относительно сегодняшнего рыночного курса, причем очень серьезную.

«Если сегодня мы имеем приблизительно 23,5, плюс четыре гривны, это практически на 16-17% девальвация гривны за один год. В любом случае, такие планы у правительства и, очевидно, у Национального банка Украины», – продолжил Новак.

Он также подчеркнул, что на курс гривны могут повлиять еще несколько серьезных факторов. Первый – это будет ли новая программа МВФ, а если будет, то на какую сумму, когда будут получены первые транши, в каких объемах.

Второй момент, который скажется на курсе национальной валюты, – противостояние между США и Ираном. Как известно, ближневосточная ситуация повысила цену на нефть на мировых рынках.

«Мировая экономика не может не реагировать на такие глобальные процессы. Поэтому от этого мы также в некоторой мере будем зависеть, потому что энергоресурсы у нас в основном импортированные, в первую очередь топливо. И стоимость этого топлива также будет влиять на экономическую ситуацию в Украине», – подытожил Новак.

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