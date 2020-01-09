После рекордного роста гривна неожиданно начала падать. Об этом свидетельствует курс валют в Украине на 9 января

Официальный курс валют на четверг представил Нацбанк. Как видно, тенденции в обменниках резко изменились по сравнению с концом прошлого года: доллар и евро начали отвоевывать свои позиции.

Так, доллар подорожал на 16 копеек и составил 23,83 грн;

В свою очередь, курс евро вырос на 10 копеек и составил 26,49 грн.

Стоит отметить, что предыдущие месяцы курс гривны постоянно шел вверх и достиг рекордной за последние годы отметки в 23,3 грн за доллар. По словам экспертов, резкий отскок курса связан с действиями НБУ, который за день выкупил на валютном рынке 700 миллионов долларов. Это стало в первую очередь психологическим фактором, из-за которого в киевских обменниках курс доллара тут же подскочил почти на целую гривну.

Ранее мы писали о том, что курс доллара в сегодняшних реалиях невозможно зафиксировать на одном уровне, об этом глава Минэкономики Тимофей Милованов написал в своем Facebook.

В частности, министр напомнил, что если в Украине курс доллара падает на дно, то от этого проигрывают бизнес и госбюджет, которые несут большие потери.

А если национальная валюта падает, то в минусе оказываются обычные потребители.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998, 2008 или 2014 годах", – подчеркнул Милованов.

Он также добавил, что НБУ может сгладить колебания на валютном рынке, но вручную сдерживать курс доллара никто не намерен.

Подытоживая, Тимофей Милованов также спрогнозировал укрепление гривны по отношению к доллару. Но ситуация все равно будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

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