Ситуация в Украине сложилась такая, что нас ставят на такую растяжку, что будет плохо, "что так, что эдак"

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал для Politeka on-line экономист Юрий Атаманюк (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"У меня волосы стали дыбом, когда я услышал цифру. Вдумайтесь, 210 миллиардов гривен сегодня лежит бумажек облигаций внутреннего государственного займа в банках Украины. Мы приближаемся по сегодняшнему курсу к цифре в 10 миллиардов, которую нарастили за короткое время", - отметил эксперт.

Также Атаманюк объяснил, что падение гривны происходит из-за того, что люди несут деньги в банки, а банку выгодно выдавать кому-то кредиты. Но сложилась ситуация, когда правительство выписывает бумажку банку, какие-то государственные гарантии, банк ложит и покупает, зарабатывая 2% на чужих деньгах.

Он также указал на важные моменты, которые говорят о непрозрачности ситуации в банках Украины:

"Когда была власть президента, который сейчас в России (Виктора Януковича прим.ред.) стремительно развивался "ВБР-Банк" о котором никто не знал и не слышал. Но вдруг узнали, что за этим банком стоит "семья" и сразу в разы пошла капитализация этого банка. А президент, которому сказали "нет" после демократических выборов и сказали "да" 20% (Петр Порошенко прим.ред.) развивал "Международный Инвестиционный Банк" о котором также никто не знал", - вспомнил эксперт.

Что же касается времен правления Зеленского, то Атаманюк обратил внимание на то, что теперь пошло резкое развитие "АккордБанка".

"70% развития пошло за счет инсайдерской информации, что какое-то должностное лицо по имени Данило из "АккордБанка" является гражданским мужем какого-то должностного лица по имени Оксана из Министерства финансов. Этот банк теперь владеет всей инсайдерской информацией. Ситуация такая, что нас ставят на такую растяжку, что будет плохо, что так, что эдак", - резюмировал экономист.

Напомним, Юрий Атаманюк раскрыл фатальную ошибку Гончарука.

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