Уряд Олексія Гончарука розраховує на кредит МВФ, накопичуючи помилки в управлінні економікою держави катастрофічними темпами

До кінця року дірка в держбюджеті України буде близько 130 мільярдів гривень, що дорівнює п'яти мільярдам доларів, і заткнути її уряд сподівається, отримавши кредит МВФ, зазначає відомий економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю Politeka-online. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

Звідки такі цифри?

«В Кабміні геть забули про ефективність роботи митниці, яка кожен місяць генерує від семи до 10 мільярдів мінуса, забули про ефективність роботи новоствореної податкової служби, яка генерує кожен місяць мінус по ПДВ, акцизу, по ренті», – пояснив експерт.

Він також додав, що влада не бореться з тіньовими сегментами економіки. Правоохоронці затримують митників і контрабандистів, однак органи, які повинні безпосередньо займатися цією роботою, її чомусь не ведуть.

Тим часом у Гончарука переконують, що активно ведуть переговори з МВФ про новий транш. Однак мало хто розуміє, що насправді являє собою ця організація.

«Ми одна з 189 країн-учасників цього фонду. Але управляє фондом виконавча рада з 24 директорів, які призначаються вісьмома країнами, у яких найбільші квоти фінансового впливу: США, Японія, Німеччина, Китай, Великобританія, Франція, Росія і Саудівська Аравія… МВФ – не незалежна організація. Фонд не сидить і не думає, як зробити українців заможними, щасливими й успішними, а працює в інтересах своїх акціонерів. Вони думають, як з допомогою цього фінансового інструменту вигідно розмістити кошти, яких Україна дуже потребує», – пояснює Атаманюк.

Україна ж, у свою чергу, створивши дірку в п'ять мільярдів, не має люфту в переговорах. І зараз, не виключає експерт, уряд, який бездарною економічною політикою призвів до таких плачевних результатів, погодитися на будь-які умови Фонду заради нового траншу, лише б отримати ці гроші.

Якщо транш зірветься, зарплати і далі не будуть виплачувати, а соцвиплати заморозять, люди знесуть Кабмін. І у Гончарука це прекрасно розуміють.

Нагадаємо, Гончарук нахабно обдурив українців, збитків на 50 мільярдів.

Як повідомляла Politeka, зарплати можуть різко урізати, Гончарук дико оскандалився ініціативою: «Вимруть цілі міста».