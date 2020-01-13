Економіка України опинилася перед серйозними випробуваннями і незабаром може «злетіти з котушок»

З ситуації, коли економіка не розвивається, є три шляхи виходу. Їх в ефірі Politeka-online озвучив заслужений економіст України, економічний експерт Юрій Атаманюк. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Перший шлях, вважає експерт, – це зовнішні запозичення. Однак тут ситуація досить неоднозначна.

Економіст констатує той факт, що вже пройшло три раунди переговорів з МВФ про новий транш. І якщо представники Фонду приїжджали на зустрічі в одному і тому ж складі, з української сторони кожні три рази делегації змінювалися. На останньому раунді переговорів у МВФ вже прямо поцікавилися, з ким власне вони домовляються і про що.

«Наша делегація виходить з переговорів з МВФ і говорить «Перемога! У нас відмінні переговори, ми наблизилися!». Куди наблизилися? До Нового року? До Дня святого Валентина?», – дивується Атаманюк.

Другий шлях – протягнути економічну ситуацію. Для цього владі доведеться йти на божевільні політичні ризики, на розкол у суспільстві через ринок землі, через якісь інші непопулярні фіскальні кроки, через нефінансування соціальної сфери.

«Або станеться ситуація, що в черговий раз кинуть вкладників, тому що держава не виплатить по державних облігаціях позику, і постраждають вкладники, тому що банки не отримають гроші, банки не розрахуються з вкладниками. Кинути можуть по-різному. Швидше всього, що якщо будуть кидати, то будуть пролонгувати, що ось ми вам повинні виплатити завтра, але ми виплатимо вам через рік з тими ж відсотками. Таким способом будуть затягувати цю агонію. Народ вимагатиме гроші, йти в суди, страйки», – пояснює економіст.

І третій шлях, за словами експерта, не менш песимістичний:

«Це коли виплатять якомусь банку й отримають цю масу нацвалюти. Тоді просто-напросто обвалиться долар і 10 млрд. доларів облігацій у гривневому еквіваленті перетворяться в три мільярди».

У будь-якому випадку, вся відповідальність за економіку в очах громадян ляже на президента країни Володимира Зеленського. Точковими перестановками тут не допоможеш, і йому доведеться піти на серйозні кадрові чистки в економічному блоці аж до повного його переформатування.

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