Власти Украины не должны были официально озвучивать первую попавшуюся версию крушения Боинга МАУ под Тегераном
Такое мнение в эфире Politeka-online высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.
Как известно, команде украинского президента очень часто достается за неэффективную коммуникацию, а некоторые эксперты и вовсе заявляют, что на профессиональном уровне она отсутствует напрочь.
Свидетельство этому – реакция высшего руководства страны на крушение Боинга через несколько минут после вылета с аэропорта Тегерана. Как известно, украинская власть поначалу как официальную озвучила версию с техническими неполадками, которые и привели к трагедии.
Бесстыжая фаворитка Киркорова устроила откровенную фотосессию прямо в ванной: «Ух, горячо»
Кошевой из Квартал 95 набросился на жену, кадры семейного скандала: «Ты куда меня вообще...?»
Озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом: даже Яма не устоит
Свадьба Ани Лорак: любовник певицы не сдержался, тайна раскрыта
По мнению Маломужа, это было большой ошибкой офиса Зеленского.
«Мы практически сначала взяли вину на себя: на наш экипаж, на наш самолет и тому подобное. Я считаю, что в данной ситуации надо было занять важную позицию относительно того, что «мы проводим сегодня оценку ситуации, мы требуем срочного расследования, мы имеем ряд версий, которые озвучиваем ровно, без приоритетов». И это было бы правильно», – считает гость студии.
Маломуж подчеркнул, что еще в 8 часов утра в день трагедии он лично назвал семь вероятных причин падения самолета, среди которых были удар ракеты ППО, теракт и другие факторы, но не было акцента на чем-то одном.
Более того, через несколько часов уже были точные данные контрразведки, потому что, по словам генерала, американцы контролировали каждую часть территории этой страны, а особенно возле аэропорта, где стояли ППО Ирана и стражей исламской революции.
Поэтому в данном случае у Зеленского сделали большую ошибку, поспешив с заявлением.
Ранее мы писали, что реакция украинского руководства на трагедию в Тегеране показала Западу, что на суде в Гааге по делу о сбитом малазийском Боинге рассчитывать на Украину как страну с твердой позицией по этой катастрофе больше не стоит.
Напомним, появились роковые улики в деле о сбитом Боинге.
Как сообщала Politeka, Романенко указал на последствия катастрофы с украинским Боингом.
Также Politeka писала, что в крушении украинского Боинга обнаружили "русский след".