Власти Украины не должны были официально озвучивать первую попавшуюся версию крушения Боинга МАУ под Тегераном

Такое мнение в эфире Politeka-online высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Как известно, команде украинского президента очень часто достается за неэффективную коммуникацию, а некоторые эксперты и вовсе заявляют, что на профессиональном уровне она отсутствует напрочь.

Свидетельство этому – реакция высшего руководства страны на крушение Боинга через несколько минут после вылета с аэропорта Тегерана. Как известно, украинская власть поначалу как официальную озвучила версию с техническими неполадками, которые и привели к трагедии.

По мнению Маломужа, это было большой ошибкой офиса Зеленского.

«Мы практически сначала взяли вину на себя: на наш экипаж, на наш самолет и тому подобное. Я считаю, что в данной ситуации надо было занять важную позицию относительно того, что «мы проводим сегодня оценку ситуации, мы требуем срочного расследования, мы имеем ряд версий, которые озвучиваем ровно, без приоритетов». И это было бы правильно», – считает гость студии.

Маломуж подчеркнул, что еще в 8 часов утра в день трагедии он лично назвал семь вероятных причин падения самолета, среди которых были удар ракеты ППО, теракт и другие факторы, но не было акцента на чем-то одном.

Более того, через несколько часов уже были точные данные контрразведки, потому что, по словам генерала, американцы контролировали каждую часть территории этой страны, а особенно возле аэропорта, где стояли ППО Ирана и стражей исламской революции.

Поэтому в данном случае у Зеленского сделали большую ошибку, поспешив с заявлением.

Ранее мы писали, что реакция украинского руководства на трагедию в Тегеране показала Западу, что на суде в Гааге по делу о сбитом малазийском Боинге рассчитывать на Украину как страну с твердой позицией по этой катастрофе больше не стоит.

Напомним, появились роковые улики в деле о сбитом Боинге.

Как сообщала Politeka, Романенко указал на последствия катастрофы с украинским Боингом.

Также Politeka писала, что в крушении украинского Боинга обнаружили "русский след".