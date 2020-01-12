В Иране с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты, разгоревшиеся из-за сбитого украинского Боинга

Простые иранцы продолжают протестовать против своего руководства, которое ранее призналось в том, что украинский самолет со 176 людьми на борту был якобы по ошибке сбит иранскими военными.

Массовые акции протеста второй день проходят по всей стране. В соцсетях публикуют видео с митингующими, которые скандируют: «Позор Хаменеи. Уезжай из страны» и «Наш враг не США, наш враг – Исламская Республика. Это настоящий голос иранского народа».

Жители Тегерана развесили в иранской столице траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения Boeing 737. Надписи на них гласят: «Мы все сострадаем» и «Соболезнования семьям погибших».

Также появилась информация о том, что в ходе массовых протестов иранские силовики задержали посла Великобритании в Иране Роби Макейра. Сообщается, что дипломата обвиняют в «подстрекании к протестам».

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером в субботу, 11 января, в Иране вспыхнули массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как их правительство признало, что украинский Боинг 737, на борту которого находилось 176 человек, 8 января был сбит под Тегераном иранской ракетой. Большинство пассажиров самолета были иранцами, и сейчас жители страны требуют жесткого наказания для ее руководства.

Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и скандируют: «Бесстыдник», «Смерть диктатору!». На фоне накалившейся обстановки начались столкновения протестующих и полиции.

Появилась информация о том, что силы безопасности Ирана открыли огонь по демонстрантам перед Университетом Амира Кабира. Также сообщалось, что правоохранители применили против людей слезоточивый газ.

Напомним, что Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины сбила их ракета из-за "человеческого фактора". Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

مردم به قدرت خویش

آگاه شده‌اند#تهران

خیابان انقلاب - آزادی pic.twitter.com/HAJjFQSx5W — Alireza Sadeghi (@Sadeghi_JR) January 12, 2020

Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.

Как сообщала Politeka, в США сделали громкое заявление о катастрофе украинского лайнера: «Сбили умышленно».

Также Politeka писала, что Иран угрожает родственникам погибших в Боинге: «Если хотите получить останки близких…».