В авиалайнер "Тегеран - Киев" было запущено две ракеты
В трагедии с самолетом "Тегеран - Киев" оказалось две ракеты. Об этом стало известно благодаря видео, которое опубликовали восточные СМИ, передает Politeka. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте страничку до конца). Теперь стало понятно, как был уничтожен самолет.
Первая ракета поразила лайнер и уничтожила взлетные огни, а также возможно кабину пилотов, которые могли погибнуть от первого удара. Долетела ракета за 18 секунд до цели.
Вторая вылетела через 30 секунд после первой и долетела еще за 11 до цели. После нее самолет начал полыхать как факел. Итого ракеты ударили по самолету с разницей в 23 секунды.
Видео, которое публиковали ранее в сети, показывало второй удар по самолету. Его не было видно в небе из-за повреждений. Человек, что снимал видео ранним утром, стал свидетелем первого удара, не успел его заснять, ведь достал камеру уже только ко второму.
Ранее мы сообщали, что в Украине выставили жесткие требования Ирану после крушения пассажирского «Боинга» возле Тегерана.
«Верховная Рада ожидает официальные извинения исламской республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность. Верховная Рада обращается в органы государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы», - говорится в постановлении Верховной Рады №2726.
Сообщалось, что власти Ирана арестовали несколько человек, которые предположительно виновны в крушении украинского самолета.
14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил, что власти задержали некоторых людей, чьи действия привели к “случайному поражению иранской ракетой” Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ.
Также Politeka писала, что Россию ждет расплата за крушение украинского Боинга
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