В авиалайнер "Тегеран - Киев" было запущено две ракеты

В трагедии с самолетом "Тегеран - Киев" оказалось две ракеты. Об этом стало известно благодаря видео, которое опубликовали восточные СМИ, передает Politeka . (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте страничку до конца). Теперь стало понятно, как был уничтожен самолет.

Первая ракета поразила лайнер и уничтожила взлетные огни, а также возможно кабину пилотов, которые могли погибнуть от первого удара. Долетела ракета за 18 секунд до цели.

Вторая вылетела через 30 секунд после первой и долетела еще за 11 до цели. После нее самолет начал полыхать как факел. Итого ракеты ударили по самолету с разницей в 23 секунды.

Видео, которое публиковали ранее в сети, показывало второй удар по самолету. Его не было видно в небе из-за повреждений. Человек, что снимал видео ранним утром, стал свидетелем первого удара, не успел его заснять, ведь достал камеру уже только ко второму.