Хакеры могут использовать любую информацию против президента Украины Владимира Зеленского и его команды

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Использование хакера - это, будто инструмент, а за ним стоят мощные силы: и технические, и аналитические. На данный момент они работают во всех спектрах. Мы работали и видели, когда по конкретным политикам атаковали по 40-50 позициям: семейная и интимная жизнь; его бизнес-деятельность; личные контакты, которые могут его скомпрометировать; конкретные акции, связанные с деньгами и т.д.", - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что хакеры могут использовать любую информацию, чтобы скомпрометировать человека, который был "заказан".

"Хакеры ищут информацию о перемещении денег в оффшоры, специальные функции контроля, которые имеют политики. Это супер-компромат. Например, если компромат подтвердится, тогда получается, что не только кто-то из политиков связан с теневым бизнесом, но и Зеленский попадает в поле зрения. Ведь получается, что все делается в интересах общих: команды президента, "95-Квартала" или в интересах самого президента, - утверждает Николай Маломуж.

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