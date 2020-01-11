Заяви російської влади з цього приводу однозначні

Російська Федерація збирається вирішити свої проблеми за рахунок торгу з українською владою

Таку думку висловив юрист-міжнародник, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін для журналістів видання Обозреватель.

Так, він спрогнозував, що проблему з водопостачанням анексованого Криму - РФ вирішить виправити за допомогою України.

Експерт також не виключив можливості у вирішенні проблеми Криму з допомогою військового варіанту, але це мінімальна ймовірність.

"Заяви російської влади з цього приводу однозначні. Росія розписалася у неспроможності знайти джерела води для промисловості і сільського господарства Криму. Вона розуміє, що відсутність води означає деокупацію Криму", – зазначив він.

Тому експерт упевнений, що Російська Федерація буде будь-що намагатися роздобути водопостачання по Північному-Кримському каналу.

Бабін Борис оцінив шанси силового сценарію у вирішенні проблеми з водою в Криму. Але він сумнівається, що такий варіант стоїть на порядку денному. Адже РФ не бажають витрачати колосальні ресурси на військову операцію, якщо існує можливість вирішити все полюбовно.

У Кремлі, адже щиро вірять, що Україна піде на будь-які поступки. Юрист-міжнародник зробив припущення, що за воду в Криму, будуть пропонувати звільнення політичних заручників.



