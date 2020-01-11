Російська Федерація збирається вирішити свої проблеми за рахунок торгу з українською владою
Таку думку висловив юрист-міжнародник, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін для журналістів видання Обозреватель.
Так, він спрогнозував, що проблему з водопостачанням анексованого Криму - РФ вирішить виправити за допомогою України.
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Експерт також не виключив можливості у вирішенні проблеми Криму з допомогою військового варіанту, але це мінімальна ймовірність.
"Заяви російської влади з цього приводу однозначні. Росія розписалася у неспроможності знайти джерела води для промисловості і сільського господарства Криму. Вона розуміє, що відсутність води означає деокупацію Криму", – зазначив він.
Тому експерт упевнений, що Російська Федерація буде будь-що намагатися роздобути водопостачання по Північному-Кримському каналу.
Бабін Борис оцінив шанси силового сценарію у вирішенні проблеми з водою в Криму. Але він сумнівається, що такий варіант стоїть на порядку денному. Адже РФ не бажають витрачати колосальні ресурси на військову операцію, якщо існує можливість вирішити все полюбовно.
У Кремлі, адже щиро вірять, що Україна піде на будь-які поступки. Юрист-міжнародник зробив припущення, що за воду в Криму, будуть пропонувати звільнення політичних заручників.
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