Володимир Зеленський підписав довгоочікуваний закон про кримінальну відповідальність за «кнопкодавство»

Як передає Politeka, про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Закон «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної ради України» передбачає введення кримінальної відповідальності для депутатів, які на засіданні Верховної Ради навмисне голосували за своїх колег.

Тепер порушникам загрожуватиме штраф у розмірі від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, що закон внесли в Раду в кінці вересня. У грудні депутати прийняли його у другому читанні.

Раніше ми писали про те, що українські депутати ніяк не хочуть відмовитися від кнопкодавства, і вигадують для цього досить незвичайні способи.

Активісти громадського руху «Чесно» зауважили, що для голосування за свого колегу, народні обранці винайшли спеціальну конструкцію на висувному столику.

Конструкція впирається у відповідну кнопку на персональному пульті, а в момент голосування нардеп штовхає столик вперед, тим самим натискаючи кнопку за свого колегу. При цьому приводячи механізм у дію часом дуже оригінально.

Зазначимо, що такий спосіб кнопкодавства дозволиь уникнути звинувачень в неперсональному голосуванні, адже формально нардепне стосується руками пульта свого колеги, застосовуючи цей спосіб.

Таку проявили креативність нардепи від Опозиційної платформи – За життя Сергій Ларін і Віктор Чорний.

"На пленарному засіданні Верховної Ради 18 грудня Сергій Ларін застосував якийсь "кнопкодавитель", зроблений з трьох товстих книг і чогось схожого чи то на стоси паперу, чи то на папки. Для того, щоб натискання на кнопку за допомогою цього "винаходу" було непомітним, Ларін прилаштував над пультом для голосування листівки з написом російською мовою "Ми за мир", - розповіли активісти.

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