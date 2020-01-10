Володимир Зеленський примудрився переплюнути Петра Порошенка своєю історією з відпочинком в Омані

Як передає Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» заявив її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він вважає, що історія з таємничою поїздкою президента України в Оман виглядає вкрай неприємно.

Журналіст нагадав Зеленському про те, що той – президент небагатої країни, більшість жителів якої не може дозволити собі навіть відпочинок у Єгипті чи Туреччині. При цьому відпочинок самого Зеленського в Омані оцінюється приблизно у 5 тисяч євро в день.

Крім того, на думку Лесєва, історія з Оманом затьмарила навіть скандальний відпочинок Порошенка на Мальдівах.

«Зеленський навіть переплюнув Порошенка. Той з Мальдівами просто впав на мороз. Ось хочу і відпочиваю. А цей почав ліпити горбатого. Типу я там проводжу зустрічі з міністрами», - обурився ведучий.

Він підкреслив, що про поїздку президента спочатку нічого не повідомлялося на сторінці МЗС, а крім того, з'явилася інформація про те, що той поїхав в іншу країну з усією родиною і оселився в преміум-готелі. На цьому тлі заяви про зустрічі з міністрами виглядають дивно.

Лесєв зазначає, що після трагічної аварії українського Боїнга в Ірані історія з поїздкою Зеленського в Оман отримала ще більш сумне продовження.

«І от скажіть, у чому різниця цієї влади від попередньої? Ті крали, імітували роботу і відпочивали за кордоном. Ці крадуть, імітують роботу і відпочивають за кордоном… Тільки ці більш образливі. Вони соромляться, коли ми обговорюємо їх спосіб життя. І вони нам намагаються проштовхнути закон про медіа. Суть цього закону проста як п'ять копійок. Ніякої критики влади», - нагадав Лесєв.

Він зазначив, що в разі прийняття цього закону, про українську владу можна буде говорити «або добре, або ніяк».

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