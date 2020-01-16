Скандал с обнародованием записей прослушки совещания премьера по поводу курса гривны Алексея Гончарука набирает оборотов

Сейчас обсуждается не только все, что говорили якобы глава Кабмина и другие топ-чиновники, но все чаще звучит вопрос: чьих это рук дело. По мнению политического эксперта Михаила Чаплыги, есть две версии того, кто записал, а потом слил компромат на правительство.

Обе он озвучил в эфире Politeka-online. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По словам Чаплыги, в Украине, как и во всем мире, сегодня происходит борьба индустриальных сил, а это реальный сектор экономики, и спекулятивного капитала, создающего, скажем так, некую новую игрушку и перепродающего ее.

В Украине первую сторону представляют те, кого принято называть олигархатом. Это люди, имеющие прямое отношение к реальному сектору экономики. И они заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее вынести отсюда «спекулятивников», – всю эту бригаду «соросов», транснационалов, инвестбанкиров. И подобный скандал им только на руку.

Эксперт считает, что сделать запись мог кто-то из близкого окружения Гончарука.

«Я думаю, это писали свои, если совсем уж так объективно. И кто-то, кто продал это, очевидно, сыграл на упреждение, понимая, что это правительство – уже не жилец, и надо делать ставки на новый корабль и отгребать от этого. И ценой билета в новом корабле кто-то один из них это слил. Хотя я думаю, что писали, наверное, все», – отметил Чаплыга.

Вторая версия заключается в том, что запись могла сделать СБУ. Гость студии отмечает, что уже ни для кого не секрет, насколько Зеленский недоволен работой правительства, экономическими показателями, скандалами вокруг закона о земле, Трудового кодекса, профсоюзов.

«В СБУ свою работу сделали профессионально, качественно и грамотно. Они выбрали эмоциональную составляющую. То есть из всего вала тех реальных серьезных вещей показали, как эти профаны, которые никто и зовут их никак, относятся к тому, кто им все это дал. И все это слили в сеть, и это отлично, я считаю», – резюмировал эксперт.

Напомним, в "Слуге народа" раскрыли правду о дальнейшей судьбе премьера.

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