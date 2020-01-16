Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил важную новость о сигнальном голосовании

Как сообщил политик, группа нардепов из указанной фракции, которые настаивали на сигнальном голосовании, получили десять голосов.

Как отметил глава фракции, правительство работает, а останавливать процесс и менять правительство из-за обнародования неких пленок, никто не будет.

Отметим, в сети появились аудиозаписи, на которых якобы записан разговор премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству и руководством Нацбанка, пишет РБК.

Так, на аудиозаписях названные личности, в том числе министр финансов Оксана Маркарова, якобы воспроизводили объяснения для президента о причинах укрепления курса гривны.

Напомним, Арахамия утверждает, что опубликованные аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка, были сфабрикованы.

Ранее мы писали, что в одной из частей записанного разговора топ-чиновники обсуждали ревальвацию национальной валюты до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития страны, во время чего прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!". Также якобы Гончарук произнес следующее:

"Смотрите. Скажу с человеческого языка на... Eмy (Зеленскому) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе...", – заявил Гончарук, призывая "доступно" объяснить Зеленскому экономическую ситуацию в Украине.

Ранее сообщалось, что после скандала с записями 16 января в Верховную Раду занесли ящик, который шутники тут же окрестили "гробом Гончарука".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Анна Стешенко.

В сети пользователи начали комментировать сенсационное видео и шутить по поводу небывалого случая в Раде.

Также мы сообщали, что прослушка совещания в Кабинете министров, которую выложили в сеть, стала одной из тем, обсуждаемых на заседании фракции "Слуга народа".

Депутаты не стеснялись в своих высказываниях на эту тему, дошло и до нецензурной лексики.

Напомним, в сеть слили разговор Гончарука перед встречей с Зеленским.

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

Также Politeka писала о черном дне для Гончарука, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».