Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий рассказал про уникальный шанс, который получила Украина, но может его потерять

Такое заявление он сделал в эфире Politeka on-line. (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз.

«Кремль – это система, которая в закрытом режиме управляет Россией более 20 лет, поэтому чрезвычайно трудно понять истинные мотивы того, что происходит в Кремле… Основная дело в том, что мы понимаем, что Россия, эта стала система, она по-немногу начинает двигаться, то есть дестабилизироваться в любом случае. Что нам в этом случае надо делать? Нам нужен четкий понятный украинский план… Нам нужно получить какую-то суб’єктність, мы должны понимать, куда мы будем двигаться», - заявил Билецкий.

По его словам, именно сейчас украина имеет большой шанс, чтобы вернуть оккупированные территории.

«Мы же прекрасно понимаем, что любая дестабилизация – это и есть тот шанс. Как Россия использовала шанс дестабилизация Украины для того, чтобы забрать у нас Крым. То и для нас это огромный шанс, чтобы вернуть как Донбасс, так и Крым. Опять же, нужно четкое понимание, как строить отношения с тем режимом, или возможными вариантами режимов, которые установятся. Путин стареет в любом случае и система пришла в движение. Она однозначно окажется в кризисе и дестабилизации», - отметил лидер «Нацкорпусу».

Вместе с тем, Билецкий добавил, что Украина может упустить эту уникальную возможность.

«К большому сожалению пока даже серьезной дискуссии в обществе, а тем более у власти в СНБО… Мы видим, что собрано СНБО, дано задание секретарю… этого всего, к сожалению, не происходит. Можем проспать момент, а другая возможность может и не предоставиться в ближайшем столетии. Политика – это умение использовать вдали момент. Так Россия стала для нас в очередной раз тем кошмаром, который мы имеем сейчас», - заявил он.

Напомним, Белецкий предупредил Зеленского роковую ошибку.

Как сообщала Politeka, Белецкий срочно обратился к украинцам из-за ситуации на Донбассе.

Также Politeka писала, что Андрей Билецкий раскрыл правду о Золотое-4: «Люди без хлеба, скорая не приезжает…».