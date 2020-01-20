Путин, после 20 лет во власти, решился на радикальный шаг

Президент России Владимир Путин уже физически не может удерживать власть в России

Об это в интервью Politeka on-line рассказал военный и политический обозреватель Алексей Арестович. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).





"Путин начал перестройку, Горбачевскую. Для меня очевидно, что он начал выпускать власть из рук. Потому что принцип этой реформы заключается в размазывании полномочий. Все что Путин делал 20 лет до этого - это концентрация полномочий. И вдруг он заявляет реформу. Это значит, что он уже физически не может удерживать власть", - отметил эксперт.

Кроме того, он считает, что за это время он не смог найти себе преемника.

"Он не смог ни подобрать, ни сформировать человека, которому он доверял бы абсолютно и, который выполнил бы условие номер один - не тронул Путина после отставки. Такое же условие, как семья Ельцина поставила Путину при наследовании власти", - считает он.

Арестович отметил, что Путин сейчас явно не справляется и констатировал это на Федеральном собрании.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России уходит в отставку в полном составе.

Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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