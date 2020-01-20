Президент России Владимир Путин своими решениями публично признал, что проиграл

Как передает Politeka.net, такое мнение на своей странице Facebook выразил российский оппозиционный политик Леонид Гозман.





По его словам, Владимир Путин нашел способ, как сохранить власть пожизненно и, выбирая между различными вариантами, он счел самым безопасным иранский.

"Там ведь есть более или менее конкурентные выборы, есть президент, парламент и прочее, но над ними – духовный лидер нации, назначаемый на этот пост непосредственно Аллахом. Так же, по задумке Путина, будет и в России.", - отметил он.

Несмотря на это, политик выразил уверенность в том, что Путин все равно проиграл.

"Он не смог удержать власть с сохранением даже абсолютно имитационной демократии. Он не справился с задачей сохранения своих позиций и с управлением страной даже в рамках тех институтов, которые сам же и выхолащивал.", - отметил политик.

Кроме того, он отметил, что сейчас Путин свалился в средневековье уже не только де-факто, но и де-юре.

"Он хотел, чтобы его любили, а над ним смеются. Он хотел править волею всей земли, но все больше вынужден опираться на насилие – тоже путь, но, как известно, штыки хороши всем, кроме одного – на них нельзя сидеть. Он хотел быть членом Клуба, на равных и по-дружески говорить с президентами и королями, а они шарахаются от него, как от зачумленного. Они, конечно, общаются с ним – куда денешься, но после рукопожатий тщательно моют руки и пересчитывают пальцы", - считает российский оппозиционер.

По его словам, своими решениями он публично признал свое поражение.

"В моральном плане, в плане самооценки ему больше нечего терять. Значит, репрессии. Он не рассчитывает больше вернуться в Клуб – значит, новые авантюры и новые войны. Он явно обижен на неблагодарный народ – народ за это заплатит. Но это не навсегда. Это агония.", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России уходит в отставку в полном составе. Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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