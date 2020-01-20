Во время послания Федеральному собранию РФ российский президент Владимир Путин фактически признал, что его политика обернулась катастрофой для страны

Такое мнение высказал в эфире Politeka-online военный и политический эксперт Алексей Арестович. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Он уточнил, что под катастрофой имеется в виду отсутствие реальных достижений, что все правление Путина – это «ничего» и «пустышка».

«Первое десятилетие помните? Нулевой – десятый. Они же получали сверхдоходы, триллионы долларов от продажи нефти и газа по высоким ценам. Вот представьте себе, если бы Россия кинула часть этих денег Илону Маску или совместно с Маском на развитие! Какой бы памятник ей поставило человечество! Они этого не сделали. Они потратили на яхты, на войны, на сирийских детей, на украинских детей», – пояснил эксперт.

Украина, считает Арестович, стала одним из главных гробовщиков преступного режима.

«Защитники Донецкого аэропорта и каждый украинский солдат, и каждый защитник, который пал на этой войне, он уже в истории, потому что он сломал спину страшному бесчеловечному путинскому режиму», – пояснил гость студии.

Постоянные неудачи преследовали Путина и на международной арене. Так, первым, о кого он споткнулся, оказался президент Турции Реджеп Эрдоган, который перехитрил своего российского коллегу и фактически похоронил его надежды заработать кучу денег на «Турецком потоке».

Дальше была канцлер Германии Ангела Меркель. После ее приезда в Москву на Путина обрушились нелады с «Северным потоком».

Американский президент Дональд Трамп, победе которого так радовались в Кремле, в своем твиттере пророссийский, но его политика совершенно антипутинская. А французский лидер Эмманюэль Макрон, несмотря на симпатии к российскому президенту, является все же европейским политиком и не готов перешагнуть за красные линии.

Украина тоже пока что ВВП не по зубам. По крайней мере, в Париже Владимир Зеленский не пошел на уступки.

Иран, который Россия поддерживала, грозит ей сокрушительным предательством, поскольку Запад сделал ему очень заманчивое цивилизационное предложения взамен на «отсечение» Путина и возвращение за «большой стол».

Также в копилке «достижений» российского главы – просевшая из-за санкций экономика, позорное разоблачения истинного положения дел в плане военного потенциала (вспоминается пожар на «Адмирале Кузнецове»), а также просто человеческое физическое недомогание, что ясно стало заметно на встрече в нормандском формате.

«И вот эта сумма внешних и внутренних негараздов, которые явились прямым следствием его политики, и добила Путина. Он, видимо, это осознал. И осознание пришло на Новый год. А вывод России из-под влияния международного законодательства под национальное – это просчет последствий краха режима. Он понимает, что ответственность неминуема», – подытожил эксперт.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям.

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