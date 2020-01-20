Премьер-министр Алексей Гончарук признался, как прошла встреча с Владимиром Зеленским после скандала с прослушкой

Об этом глава Кабмина рассказал в эфире украинского телеканала, передает Politeka.net.

По его словам, ему удалось найти общий язык с президентом после публикации в сети записей разговоров из кабинета премьер-министра.

"Я думаю, что президент − взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и, я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее", − подчеркнул Гончарук.

Премьер-министр также добавил, что совещание, во время которого осуществлялась запись, регулярное и не является чем-то экстраординарным, а информация в аудироликах была искаженно предоставлена.

"В некоторых из них (записях разговоров − ред.) точно были нарезаны цитаты, выдернутые из контекста, более того, приправленные комментариями, приправленные названиями, якобы мы пытаемся обмануть президента. Все это манипулятивным образом было подано", − начал оправдываться Алексей Гончарук.

Подытоживая, глава правительства также заявил, что спецслужбы якобы "разберутся" с теми людьми, которые установили прослушку в его кабинете.

Напомним, ранее Алексей Гончарук решил покинуть должность премьер-министра Украины. Эту информацию глава Кабмина подтвердил в своем личном Facebook.

По его словам, он решил написать заявление, чтобы "убрать любые сомнения об уважении к президенту".

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", – заявил Алексей Гончарук в своем Facebook.

Но президент Владимир Зеленский отказался увольнять премьера и заявил, что Алексей Гончарук еще должен реализовать "важные вещи, которые волнуют общество".

До этого в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".

Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.