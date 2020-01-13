Экономика Украины оказалась перед серьезными испытаниями и в скором времени может «слететь с катушек»

Из ситуации, когда экономика не развивается, есть три пути выхода. Их в эфире Politeka-online озвучил заслуженный экономист Украины, экономический эксперт Юрий Атаманюк. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Первый путь, считает эксперт, – это внешние заимствования. Однако тут ситуация весьма неоднозначна.

Экономист констатирует тот факт, что уже прошло три раунда переговоров с МВФ о новом транше. И если представители Фонда приезжали на встречи в одном и том же составе, то с украинской стороны каждые три раза делегации менялись. На последнем раунде переговоров в МВФ уже прямо поинтересовались, с кем собственно они договариваются и о чем.

«Наша делегация выходит с переговоров с МВФ и говорит «Победа! У нас отличные переговоры, мы приблизились!». Куда приблизились? К Новому году? Ко Дню святого Валентина?», – недоумевает Атаманюк.

Второй путь – протянуть экономическую ситуацию. Для этого властям придется идти на сумасшедшие политические риски, на раскол в обществе из-за рынка земли, из-за каких-то других непопулярных фискальных шагов, из-за нефинансирования социальной сферы.

«Либо произойдет ситуация, что в очередной раз кинут вкладчиков, потому что государство не выплатит по государственным облигациям займ, и пострадают вкладчики, потому что банки не получат деньги, банки не рассчитаются с вкладчиками. Кинуть могут по-разному. Быстрее всего, что если будут кидать, то будут пролонгировать, что вот мы вам должны выплатить завтра, но мы вам выплатим через год с теми же процентами. Таким способом будут затягивать эту агонию. Народ будет требовать деньги, идти в суды, забастовки», – поясняет экономист.

И третий путь, по словам эксперта, не менее пессимистичный:

«Это когда выплатят какому-то банку и получат эту массу нацвалюты. Тогда просто-напросто обвалится доллар и 10 млрд. долларов облигаций в гривневом эквиваленте превратятся в три миллиарда».

В любом случае, вся ответственность за экономику в глазах граждан ляжет на президента страны Владимира Зеленского. Точечными перестановками тут не поможешь, и ему придется пойти на серьезные кадровые чистки в экономическом блоке вплоть до полного его переформатирования.

Напомним, курс доллара рухнет и ударит по кошелькам украинцев в 2020 году.

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