Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ненужное время в ненужном месте во время поездки в Оман

Такое мнение в интервью Politeka Online выразил украинский журналист и политолог Андрей Пальчевский. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, Зеленский стал заложником случая, когда посещал Оман. И напомнил, что в тот момент в стране не было ни главы СБУ, ни главы ОП.



"Он довольно быстро приехал, но было уже поздно. И никто не будет об этом помнить. Будет так: Мальдивы Порошенко и Оман Зеленского. Не виноват он. Сколько людей хороших получали ни за что, оказавшись в ненужное время, в ненужном месте.", - считает он.

Пальчевский подчеркнул, что рано или поздно фарт заканчивается и везение Владимира Зеленского не исключение.

"А если бы не фильм? Зеленский тот же человек. Достойный? Да. Уберите фильм "Слуга народа" - где был бы Зеленский? Нигде. Президентом он бы точно не был, никаких шансов.", - отметил он.

По его словам риторика Зеленского не поменялась, но людей это стало раздражать.

"Знаете как Лжедмитрия выбросили из окна в России? И у нас бы выбросили. Царственности нет. Это глава нашего государства и она должна быть. Это хорошо, когда ты в носочках и кепочки сидишь, но это глава нашего государства", - заключил он.

Напомним, в Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит являлся официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.



Напомним, Пальчевский раскрыл свои опасения о ближайшем будущем: «Они меня застрелят...».

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