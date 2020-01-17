Андрей Пальчевский рассказал, почему еще не объявил о своем решении баллотироваться в мэры Киева

Как передает Politeka.net, такое заявление украинский телеведущий и бизнесмен сделал в эфире программы «Люсин вайбер». Видео опубликовано на его канале в Youtube. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Я очень тяжело представляю себя… Вот вы можете себе представить чиновников украинских, даже в том числе и современную власть, вот эту Банковую, и так далее. И вдруг они видят мои небесные черты где-то рядом. Та они меня застрелят в машине, чтобы вы не сомневались. Любой из них. Они же знают, что я серьезный дядя. Я не буду рассказывать про посадки, я посажу. Они видят это в глазах… Поэтому будет большое сопротивление. А надо ли мне это сказочнику-былиннику – это большой вопрос», - заявил он.

Пальчевский добавил, что изменить сложившуюся систему поможет только мощное общественное сопротивление.

«Пересилить их можно только если пойдет сила людей, которая будет не довольна состоянием дел в городе, в моем городе. В моем городе, подчеркиваю. Я здесь родился, я здесь хочу умереть. Не где-нибудь там в Омане, а здесь», - подчеркнул он.

Напомним, Пальчевский резко отреагировал на заоблачные премии в «Нафтогазе»: «Да что ж это делается?»

Как сообщала Politeka, Пальчевский сообщил Зеленскому, как поквитаться с Гончаруком: «Хромой утенок».

Также Politeka писала про местные выборы в Киеве: Андрей Пальчевский и Виталий Кличко в лидерах.