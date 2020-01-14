Андрей Пальчевский резко отреагировал на невероятные премии, котрые получили украинские чиновники

Украинский ведущий и политический эксперт Андрей Пальчевский эмоционально прокомментировал эту новость в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Появилась информация, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).

«Самое главное, что я испытал вчера, это не радость от нового года, а «радость» от того, что Коболев в «Нафтогазе» вместе с Витренко получат не много не мало, 700 млн гривен себе в карман за якобы решение суда. У меня один вопрос, а если бы они про***ли этот суд, они, что заплатили бы 700 млн гривен из своего кармана. Да что ж это делается?», - сказал Пальчевский.

Ранее собщалось, что правлению "Нафтогаза" достался 1% от выигрыша в Стокгольмском арбитраже.

Так, по решению Стокгольмского арбитража российский "Газпром" должен выплатить украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда гривен.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение премировать топ-менеджеров компании в размере $45,6 млн. Первую часть в размере 20 миллионов долларов уже выплатили.

Оставшиеся 25,6 миллионов долларов разделят между другими менеджерами, после того как деньги поступят от "Газпрома".

Добавим, плату за транзит российского газа засекретили. Витренко назвал эти данные конфиденциальными.

700 млн на двоих ??? щоб вы.. подавились! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 14. Januar 2020

Напомним, Пальчевский прокомментировал крушение украинского Боинга.

Как сообщала Politeka, Пальчевский назвал самых приближенных к Зеленскому олигархов.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, кто поднимет рейтинг Зеленского сразу на 30%.