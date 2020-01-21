Украине срочно необходимы кадровые изменения в Кабинете министров и Нацбанке

Об этом заявил экономист Юрий Атаманюк в эфире Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Необходимо сделать кадровые изменения. Нацбанк – Смолий и замы, Министерство экономики – Милованов. Министерства финансов – Маркарова с Верлановым и Нефедовым, замглавы администрации президента Юлия Ковалив. Все окружили президента. Все это не его люди. И создают такие вот условия…», - заявил он.

Экономист подчеркнул, что некоторые из них пришли к власти обманом.

«…в парламент даже когда выносили правительство, министра финансов оставили, потому что наработки с международным валютным фондом, чтобы мы это не разрушили, закончить надо бюджет… Это все блеф. И это внушили все, я так понимаю… и это подтвердилось же. На этой записанной встрече Гончарука это подтвердилось же все. Они сидят и обсуждают, как сформировать удобно мнение президента. Президент занимается возвратом пленных, президент занимается миром и не может во все это вникать», - рассказал Атаманюк.

При этом он подчеркнул, что в Украине действительно достаточно/

«Нужно привлечь людей, которые могут разбираться. Людей очень много в научной сфере. У нас есть академик Геев, который консультировал всех президентов и премьер-министров, у нас есть Гальчинский, у нас есть Лановой. У нас есть технократы-министры финасов: Митюков, Шлапак… Люди, которые не заангажированы в разных сферах, которые работали с разными правительствами. С ними надо хотя бы общаться. Их нужно привлекать по каким-то конкретным вопросам», - заявил Атаманюк.

Напомним, у Гончарука впервые выдали всю правду о космических зарплатах Кабмина.

А еще Politeka писала, что министр обороны наградил себя космической премией, украинцы в гневе.

Также Politeka сообщала, что Гончарук вляпался в скандал с космическими премиями Кабмина.