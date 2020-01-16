Алексей Гончарук и его приближенные оскандалились «космическими» премиями для заместителей министров и руководителей госпредприятий

Как сообщает Минпром, ранее парламент по инициативе спикера Дмитрия Разумкова потребовал отчет «по поводу космических премий, нарисованных себе заместителями министров и руководителями госпредприятий». Об этом рассказал нардеп от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Он отметил, что его коллеги по фракции настроены весьма решительно, и если премьер и его люди «не придут в сознание добровольно», в «Слуге народа» готовы «выгонять эффективных менеджеров пачками».

В свою очередь, коллега Бужанского по фракции Александр Дубинский обвинил Гончарука и его приближенных в связях с фондом «Возрождение» Джорджа Сороса. «Соросята», как называет их нардеп, по его мнению, навредили сами себе своими заоблачными премиями.

«Соросята сильно с премиями подставились. Вешать борды надо: “Морда Найема, место работы “Укроборонпром”, зарплата 310 тыс. грн. Слоган: Конец эпохи бедности”. И так по каждому грантоеду. Чтобы благодарное население, только завидев соросенка, сразу начинало воспитательные упражнения», - возмутился нардеп.

История с премиями дошла до самого президента. Как стало известно, Гончарук лично отчитался перед Владимиром Зеленским, причем последний наговорил ему «много плохих слов». Об этом рассказал политолог Тарас Березовец.

«И отчет правительства в Раде по этой теме 17 января только часть истории. Зе, как заколдованный, ориентируется на социологию и фокус-группы. И если они покажут (а они наверняка покажут), что народ озверел от премий в полмиллиона гривен, то головы полетят. Потому время Ч в части отставок нескольких министров сохраняется минимум до марта», - заявил эксперт.

В свою очередь, на сайте tZEinform появилась информация о грядущем увольнении и самого Гончарука.

«Окончательно стало ясно, что Зеленский планирует отставку премьер-министра и замену части министров на март», - писали авторы.

Напомним, что ранее Украину потряс скандал со слитой в сеть записью прослушки разговора Гончарука со своими коллегами по Кабмину. Премьер вел совещание по поводу курса гривны и экономики страны в целом. Гончарук высказал мнение, что Зеленский "слаб" в вопросах экономики, также топ-чиновник признался и в своей беспомощности.

Напомним, Тимошенко набросилась на Зеленского после скандала с Гончаруком.

Как сообщала Politeka, измученный Зеленский заговорил после скандала с прослушкой: важное заявление.

Также Politeka писала о скандале с "пленками Гончарука": в "Слуге народа" раскрыли правду о дальнейшей судьбе премьера.