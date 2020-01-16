Алексей Гончарук и его приближенные оскандалились «космическими» премиями для заместителей министров и руководителей госпредприятий

Как сообщает Минпром, ранее парламент по инициативе спикера Дмитрия Разумкова потребовал отчет «по поводу космических премий, нарисованных себе заместителями министров и руководителями госпредприятий». Об этом рассказал нардеп от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Он отметил, что его коллеги по фракции настроены весьма решительно, и если премьер и его люди «не придут в сознание добровольно», в «Слуге народа» готовы «выгонять эффективных менеджеров пачками».

кабмин зеленского

В свою очередь, коллега Бужанского по фракции Александр Дубинский обвинил Гончарука и его приближенных в связях с фондом «Возрождение» Джорджа Сороса. «Соросята», как называет их нардеп, по его мнению, навредили сами себе своими заоблачными премиями.

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«Соросята сильно с премиями подставились. Вешать борды надо: “Морда Найема, место работы “Укроборонпром”, зарплата 310 тыс. грн. Слоган: Конец эпохи бедности”. И так по каждому грантоеду. Чтобы благодарное население, только завидев соросенка, сразу начинало воспитательные упражнения», - возмутился нардеп.

История с премиями дошла до самого президента. Как стало известно, Гончарук лично отчитался перед Владимиром Зеленским, причем последний наговорил ему «много плохих слов». Об этом рассказал политолог Тарас Березовец.

Алексей Гончарук

«И отчет правительства в Раде по этой теме 17 января только часть истории. Зе, как заколдованный, ориентируется на социологию и фокус-группы. И если они покажут (а они наверняка покажут), что народ озверел от премий в полмиллиона гривен, то головы полетят. Потому время Ч в части отставок нескольких министров сохраняется минимум до марта», - заявил эксперт.

В свою очередь, на сайте tZEinform появилась информация о грядущем увольнении и самого Гончарука.

«Окончательно стало ясно, что Зеленский планирует отставку премьер-министра и замену части министров на март», - писали авторы.

Напомним, что ранее Украину потряс скандал со слитой в сеть записью прослушки разговора Гончарука со своими коллегами по Кабмину. Премьер вел совещание по поводу курса гривны и экономики страны в целом. Гончарук высказал мнение, что Зеленский "слаб" в вопросах экономики, также топ-чиновник признался и в своей беспомощности.

Напомним, Тимошенко набросилась на Зеленского после скандала с Гончаруком.

Как сообщала Politeka, измученный Зеленский заговорил после скандала с прослушкой: важное заявление.

Также Politeka писала о скандале с "пленками Гончарука": в "Слуге народа" раскрыли правду о дальнейшей судьбе премьера.