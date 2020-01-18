Это просто космические цифры!

В украинском правительстве чиновники зарабатывают за месяц столько же, сколько рядовой украинец за год

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, за декабрь премьер-министр Алексей Гончарук заработал 67 тысяч гривен. А его вице-премьер Дмитрий Кулеба – 86 774 гривен.

Куда больше заработал министр внутренних дел Арсен Аваков. За декабрь его заработная плата составляет 186 541 гривну. Еще больше получил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов – 222 592 гривны.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров за декабрь получил 84 887 гривен зарплаты.

А вот самая большая сумма заработка у министра иностранных дел Вадима Пристайко – 233 893 гривен.

Дмитрий Дубилет, которая занимает должность министра Кабмина, заработал за декабрь 32 386 гривен.

На его фоне министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель выглядит "богачом". Его зарплата составляет 162 003 гривны. Чуть меньше получила министр образования и науки Анна Новосад – 138 412 гривен.

Почти как Пристайко получила и министр развития общин и территорий Елена Бабак – 212 600 грн. Больше 200 тысяч заработала и министр социальной политики Юлия Соколовская.

А вот министр финансов Оксана Маркарова за декабрь получила "скромные" 89 387 гривен. Чуть больше у министра обороны Андрея Загороднюка – 97 191 грн.

Министр культуры Бородянский заработал в декабре 112 905 гривен, а министр по делам ветеранов Коляда – 158 772 грн.

Министр юстиции Денис Малюська за декабрь заработал 226 361 гривну.

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