Глава Министерства обороны Андрей Загороднюк перед новым годом получил солидную премию

Министр в декабре положил в карман около 100 тысяч гривен, из которых 74 057 гривен составила премия, передает Politekа со ссылкой на источники в сети.

Не менее урожайным был последний месяц 2019 года и для заместителей министра. Например, Иван Руснак получил 148 186 гривен зарплаты, Анатолий Петренко – 137 357 гривен, Алексей Марценюк – 120 633 гривны, Алина Фролова – 122 284 гривны, Александр Полищук – 129 220 гривен. А экс-госсекретарь Александр Дубляна получил за декабрь 214 504 гривны.

Такие зарплаты в оборонном ведомстве в стране, которая шесть лет находится в состоянии войны, взбесили украинцев, о чем они высказались в соцсетях. Более того, граждан возмущает, что глава МО не служил в армии и не является компетентным в военных делах.

«В окопах не сидел, автомат не держал – ОРЕЛ», «Там дети по18 лет сидят в окопах, ради нашего спокойно но сна, а это Пабло себе премии выписывает - в отставку его», «Почему наш президент назначает министра обороны человека, который не отличит автомата от карабина и БМП от танка», «солдат кормят хуже свиней зато премии для себя любимых заоблачные на передовую пусть попробует почем фунт лиха поест то чем кормят солдат срочников и тех кормят помоями», «Это не премия это аванс за повышенный риск и опасность при поездке к теще», – пишут в комментариях.

Напомним, в Минобороны придумали, как содрать копейку с украинцев по новому закону.

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