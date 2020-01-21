Андрей Пальчевский подчеркнул один важный момент относительно личности президента Владимира Зеленского

Об этом украинский телеведущий и бизнесмен заявил в эфире Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Владимир Зеленский первый из президентов Украины, который признался, что в его жилах тоже течет еврейская кровь. Тоже, это как у него, или тоже, это как у остальных? Вот какой был вопрос. Потому что предыдущий президент, как вы помните, о котором ходили слухи такие упорные, вообще этой темы не касался. Не касался ее ни Ющенко, ни Кучма, ни Кравчук. Кстати Кравчук, как и Кравец – это фамилии ничем не хуже, чем Зеленский. И понимаете, президент с одной стороны сделал такой очень смелый шаг. Говорит: «Я – еврей, и ничего страшного, и меня избрали украинцы". Видите. Я почему рад? Потому, что никакого врожденного антисемитизма...», - отметил он.

Пальчевський добавил, что важным в личности пезидента является совсем другое.

«Нам не важно, кто по крови Владимир Зеленский или Петр Порошенко, нам важно, чтобы внутри билось украинское сердце. Чтобы они понимали, что это земля их предков, и самое главное, что это земля их потомков», - отметил телеведущий.

При этом Пальчевский подчеркнул, что очень важно, чтобы большинство людей при власти были украинцами.

«Очень важно понимать и нашему президент, и всем остальным, что, когда они попадают туда на верх, этот баланс в стране под названием Украина должен сохраняться. Это первое. То есть, я имею ввиду, что украинцев должно быть… можно любить, кого угодно… Национальность – дело вторичное. Но есть одно но. При условии, что соблюдается баланс вокруг», - заявил он.

Напомним, Пальчевский громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.

Как сообщала Politeka, Пальчевский дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.