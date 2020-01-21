Украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский заявил, что Владимир Зеленский может утратить доверие украинцев

Как передает Politeka.net, Пальчевский рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский может утратить доверие среди граждан Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Телеведущий уверен, что на доверие к Зеленскому сильно повлияла приватизация украинской земли.

«Я знаю, что может сделать Зеленский, чтобы потерять доверие. Первое – это не посадить того, кого он обещал, не доолигархизировать того, кого он обещал. И вот такой вот будет гвоздь – это приватизация земли, к которой мы абсолютно не готовы», – сказал Пальчевский.

Пальчевский добавил, что надеется, что Владимир Зеленский – наш последний президент.

«Надеюсь, ваше поколение поймет, что нам нельзя иметь президента. Мы моментально превращаемся в султанат. Вообще, отменить институт президентства, вспомнить, что мы – парламентская республика. А если их оставлять, то я предлагаю переходный период с трехлетними полномочиями и не больше», – заявил он.

Телеведущий и бизнесмен утверждает, что нельзя разговаривать с нашими людьми без успокоительного.

«А где мы будем через три года? Три месяца и все ясно. Через два месяца у Зеленского будет год, как он у власти», – отметил он.

Также в интервью Пальчевский заметил, что директор госпредприятия «УкрПошта» получает больше Трампа – 900 тысяч долларов.

«Должен был уволить Зеленский людей, под которыми такого рода премьер, который все терпит. А он этого не сделал. Это эпическая ошибка президента, эпическая», – повторил Андрей Пальчевский.

Напомним, Пальчевский громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.

Как сообщала Politeka, Пальчевский дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.