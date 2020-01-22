Попытка пресс-службы президента оправдать его неожиданное появление в Омане подвела Владимира Зеленского под опасную черту

История с Оманом – это на самом деле самый серьезный репутационный провал Зеленского, поскольку до этого за ним не наблюдали откровенной лжи.

Такое мнение в эфире Politeka-оnline высказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По словам гостя студии, когда украинцы узнали о том, что президент страны засветился в Омане, хотя должен был находиться в Буковеле и, более того, эту информацию донесла не пресс-служба главы государства, а одно из СМИ, это стало очень тревожным звоночком для Зеленского. Масла в огонь подлило то, как жалко потом выглядели попытки Мендель оправдать поездку.

«Первая ложь – это удар, который начинает трещинами расползаться по всему стеклу. Следующая ложь может либо разбить это стекло, либо сделать его вообще непригодным для того, чтобы через него смотреть. И вот здесь это первая настоящая ложь Зеленского или его пресс-службы. Тут уже не будет обратного пути. Это большая-большая ложь, которую пытались потушить еще одной ложью. И это тупиковый путь развития», – подчеркнул гость студии.

Если Зеленский попадается на еще одном вранье, его уже не будут воспринимать, как новое лицо.

«Он говорит искренне, он пытается там что-то менять искренне, он пытается выходить из ситуации, оправдывает даже свою собственную пресс-службу иногда, когда она серьезные ошибки делает, он никого не отдает из своих, как вот с Гончаруком. Он пытается что-то создать, он пытается эту конструкцию как-то держать. Но вранье погубит его», – уверен Тизенгаузен.

Эксперт отметил, что лучшее, что могла сделать пресс-служба гаранта в ситуации с Оманом, – вообще ничего не комментировать сгоряча, а уже вернувшись в Украину, придумать какую-то вменяемую историю-объяснение.

«А не этого деда притащить туда, который не знал, чего ему там делать. Потому что журналисты раскопают все», – подчеркнул он.

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