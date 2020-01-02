Новогоднее обращение Владимира Зеленского может стать первым шагом к решению разногласий в Украине

Такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Романенко на портале "Хвиля".

По его словам, было бы неправильным говорить, что поздравление Зеленского не имело здравого зерна и для иллюстрации ключевого тезиса президента он привел пример Польши.

"В Польше истовые фанаты Сталина и Бандеры одинаково эффективно работают на заводах (которые исчезают в Украине) и клубнике (которую мы почему-то не можем выращивать в огромных масштабах, имея самые крутые черноземы, которые никак не начнем намазывать на хлеб вместо икры). Поляки вдруг осознали, что автобаны для мощи государства значат больше, чем 250 дискуссий о былом величии", - отметил журналист.

Кроме того, он отметил, что в Украине же искренне считают, что с помощью 250 дискуссий о роли трипольцев в мировой истории, величайшей роли Бандеры во Второй мировой можно затащить инвестиции и создать базу для процветания страны, но это совсем не работает.



"Эффективная организация определяет рациональность использования ограниченных ресурсов и направление их на необходимое, а не бесплодные мечты", - подчеркнул он.



По словам журналиста, именно поэтому фанаты Ленина и Бандеры едут в Польшу — ведь в Украине им не создают рабочие места.

"Они едут часто зная, что в Польше не любят ни Бандеру, ни Ленина. Ведь ни Тернопольский горсовет, заселенный истовыми фанатами Бандеры, ни Северодонецкий горсовет, которые толкают людей с низкими зарплатами и плохим образованием с пеной у рта доказывать, что Бандера лучше Ленина и наоборот", - эмоционально написал журналист.

Также он отметил, что нас 28 лет упорно убеждают, что для Киева важнее, чтобы был проспект Бандеры, чем Московский проспект. И при этом ежедневно двухкилометровая пробка одинаково забирает время у десятков тысяч людей независимо от того является этот проспект бандеровским или московским.

"Однако жизнь все же берет свое. Просидев почти 28 лет на сказочном подсосе в духе «нужно потерпеть, у нас же великая страна, одна «Мрия» чего стоит, нам мешают вороги, их убрать, а там заживем», и фанаты Бандеры, и фанаты Ленина, в конечном итоге объединяются бурчащим голодным желудком, который толкает их в Польшу и прочие привлекательные локации", - добавил Романенко.



Также он подчеркнул, что никакой политической нации с Украины не получится пока большинство не осознает элементарной организации своей жизни.





"Не может быть «политической нации» в стране, где человек готов продать свой голос за 300 гривен, потому что это даст ему возможность купить еду. Значит, нужно накормить, обуть, одеть и обеспечить кров таким людям, чтобы они начали оглядываться по сторонам и задумались о более сложных приоритетах", - пишет журналист.

Подводя итог, Романенко выразил надежду, что новогоднее обращение Владимира Зеленского может стать первым шагом в сторону вектора, который толкнет нас прочь от могилы, в которую мы упорно залазим всю нашу несчастливую историю.

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