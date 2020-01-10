Владимир Зеленский умудрился переплюнуть Петра Порошенко своей историей с отдыхом в Омане

Как передает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» заявил ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он считает, что история с тайной поездкой президента Украины в Оман выглядит крайне неприятно.

Журналист напомнил Зеленскому о том, что тот – президент небогатой страны, большинство жителей которой не может позволить себе даже отдых в Египте или Турции. При этом отдых самого Зеленского в Омане оценивается примерно в 5 тысяч евро в день.

Кроме того, по мнению Лесева, история с Оманом затмила даже скандальный отдых Порошенко на Мальдивах.

«Зеленский даже переплюнул Порошенко. Тот с Мальдивами просто упал на мороз. Вот хочу и отдыхаю. А этот начал лепить горбатого. Типа я там провожу встречи с министрами», - возмутился ведущий.

Он подчеркнул, что о поездке президента изначально ничего не сообщалось на странице МИД, а кроме того, появилась информация о том, что тот поехал в другую страну со всей семьей и поселился в премиум-отеле. На этом фоне заявления о встречах с министрами выглядят странно.

Лесев отмечает, что после трагического крушения украинского Боинга в Иране история с поездкой Зеленского в Оман получила еще более печальное продолжение.

«И вот скажите, в чем разница этой власти от предыдущей? Те воровали, имитировали работу и отдыхали за рубежом. Эти воруют, имитируют работу и отдыхают за рубежом… Только эти более обидчивые. Они стесняются, когда мы обсуждаем их образ жизни. И они нам пытаются протолкнуть закон о медиа. Суть этого закона просто как пять копеек. Никакой критики власти», - напомнил Лесев.

Он отметил, что в случае принятия этого закона, об украинской власти можно будет говорить «или хорошо, или никак».

Напомним, Лесев ярко подвел итоги года для Тимошенко, Гончарука и Порошенко: «Впереди нас ждет…».

Как сообщала Politeka, Лесев жестко прошелся по Вакарчуку и его скандальной "вылазке" в Минск.

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