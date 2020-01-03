Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского заставило россиян завидовать украинцам и сравнивать двух лидеров

И эти сравнения – не в пользу Владимира Путина, пишет на своей странице в Фейсбуке российский политик Геннадий Гудков.

По его словам, сейчас Зеленский стал самым популярным политиком в России.

«Украинский президент сказал то, чего он него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян. Но не услышали. Вывод — наш вечный президент надоел», – объясняет автор.

Реальное отношение Путина можно вычислить по интернету, где его, мягко говоря, не любят. Самый яркий показатель – количество лайков и дизлайков под его новогодним обращением. Гудков отмечает, что в интернете сегодня – «десятки миллионов наиболее свободных, информированных, образованных и молодых жителей страны».

Из этого он делает вывод, что у путинизма нет будущего.

«Путин не знает, что делать с Россией и для России. Это видно просто невооруженным глазом из его новогоднего обращения. Если в стране, охваченной бардаком системы управления, все разъедающей коррупцией верхов и нарастающей нищетой низов, кризисом экономики, здравоохранения и всей социальной сферы, главная задача — отпраздновать 75 лет Победы, то говорить об адекватности власти не приходится. Вывод: ничего хорошего (нового, свежего) от нынешних властей народу ждать не стоит», – аргументирует политик.

Ранее политолог Юрий Романенко заявил, что новогоднее обращение Владимира Зеленского может стать первым шагом к решению разногласий в Украине. По его словам, было бы неправильным говорить, что оно не имело здравого зерна.

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