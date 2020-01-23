В ближайшее время в Украине может разразится масштабный политический кризис, поскольку у граждан появились весомые аргументы

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал политолог Виктор Небоженко (чтобы просмотреть видео, доскролльте вниз).

«Это приведет к острым политическим кризисам. Буквально, к следующей осени. Очень острым. Будут помнить, к примеру - сейчас Порошенко достаточно циничный, что он сейчас критикует Зеленского, и иногда справедливо. Но обратите внимание, какая реакция у людей, а не профессиональных журналистов или пропагандистов. "А почему ты это не делал, когда был президентом?". Никогда таких политических аргументов у украинцев не было», - отметил он.

До этого, утверждает эксперт, подобные аргументы были только у американцев, немцев и британцев.

«У них был включен такой фактор, как память о том - что делали политики. Когда украл, что сказал хорошего, что плохого и так далее. У нас это появилось только в связи с войной. До этого общенациональной памяти не было. Сейчас все очень быстро ускоряется. Люди говорят - а вот этот делал то, этот другое, а этот повторяется», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, известный украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский рассказал о плачевной ситуации, заложниками которой стали украинцы из-за действующей в стране политической системы.

Напомним, телеведущий рассказал о признании Зеленского, которого не делал еще ни один президент.

А еще Politeka писала, что известный телеведущий раскрыл промах Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Зеленский допустил эпическую ошибку, раскрыта вся правда.