Известный украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский рассказал о плачевной ситуации, заложниками которой стали украинцы из-за действующей в стране политической системы
Такое заявление Пальчевский сделал в эфире украинского телеканала 112 Украина.
По его словам, так называемые "слуги народа" в Украине очень быстро стают "вельможами".
«Мафиизация страны происходит из-за длительного срока пребывания вот этих янычар президентских у власти. Вы понимаете, это вельможи современные. Это не слуги, страшно сказать народа, они все становятся вельможами… Вы понимаете, что такое власть? Вы же не понимаете. Те, кто был у власти рассказывают, что никакие из людских пороков больше не интересуют людей, которые вкусили», - заявил он.
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Пальчевский также рассказал, какой выход из сложившейся ситуации он видит.
«Украина, как и весь мир, подошла к кризису репрезентативной избирательной демократии. Два пути. Либо мы, как швейцарцы идем на прямую демократию и у нас все время есть возможность хотя бы по основным вопросам голосовать, либо референдумам, либо в смартфоне, как нам было обещано. Либо мы делаем то, что делали древние греки в период настоящей демократии… Жребием выбираются люди», - подчеркнул бизнесмен.
Напомним, Пальчевский рассказал о признании Зеленского, которого не делал еще ни один президент.
А еще Politeka писала, что Пальчевский раскрыл промах Зеленского.
Также Politeka сообщала, что Зеленский допустил эпическую ошибку, Пальчевский раскрыл всю правду.