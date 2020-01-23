Известный украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский рассказал о плачевной ситуации, заложниками которой стали украинцы из-за действующей в стране политической системы

Такое заявление Пальчевский сделал в эфире украинского телеканала 112 Украина.

По его словам, так называемые "слуги народа" в Украине очень быстро стают "вельможами".

«Мафиизация страны происходит из-за длительного срока пребывания вот этих янычар президентских у власти. Вы понимаете, это вельможи современные. Это не слуги, страшно сказать народа, они все становятся вельможами… Вы понимаете, что такое власть? Вы же не понимаете. Те, кто был у власти рассказывают, что никакие из людских пороков больше не интересуют людей, которые вкусили», - заявил он.

Пальчевский также рассказал, какой выход из сложившейся ситуации он видит.

«Украина, как и весь мир, подошла к кризису репрезентативной избирательной демократии. Два пути. Либо мы, как швейцарцы идем на прямую демократию и у нас все время есть возможность хотя бы по основным вопросам голосовать, либо референдумам, либо в смартфоне, как нам было обещано. Либо мы делаем то, что делали древние греки в период настоящей демократии… Жребием выбираются люди», - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, Пальчевский рассказал о признании Зеленского, которого не делал еще ни один президент.

А еще Politeka писала, что Пальчевский раскрыл промах Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Зеленский допустил эпическую ошибку, Пальчевский раскрыл всю правду.