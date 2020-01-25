Вариант обсуждается не только фракцией, но и президентом

Депутат от партии Слуга Народа Андрей Холодов рассказал о сложностях принятия закона о продаже земли

Свой комментарий он дал в интервью Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, украинцев стоило бы проинформировать об очень важных законопроектах.

"Нужно объяснить им выгоды, которые они реально получат от принятия этого законопроекта. Я не за то, чтобы такими быстрыми темпами закон был принят. Внутри фракции мы ведем горячую дискуссию. Первоначальный вариант и тот, что есть сейчас и президентом и фракцией обсуждается горячо", - отметил он.

Кроме того нардеп подчеркнул, что в конечном итоге они придут к варианту, по которому украинец сможет выиграть при продаже земли, но для этого требуется время и понимание общества.

Ранее Андрей Пальчевский рассказал, как Владимир Зеленский должен поступить с открытием рынка земли.

"Он должен наложить вето на всю эту белеберду с продажей земли даже несмотря на то, что был сам инициатором. Вы знаете, как люди любят, когда признают свои ошибки? Даже Янукович, когда признал, что сидел в тюрьме", - отметил он.

Он подчеркнул, что мнение народа Зеленскому отнюдь не чужое.

"Любой руководитель страны, каким бы "впертым и клятым" он не был, ты должен оставить мнение для своего собственного народа.", - считает Пальчевский.



