Украинский политик и бизнесмен Андрей Пальчевский выразил соболезнования по поводу крушения самолета МАУ недалеко от столицы Ирана

Как передает Politeka.net, Пальчевский сделал видеообращение у себя на странице в соцсети Фейсбук. По его словам, не стоит спешить с выводами насчет причины трагедии (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз).

"Вместо новогодних поздравлений, о которых меня просили редакторы, хочется выразить соболезнования всем погибшим... несчастным, которые оказались на борту... Президент Зеленский заявил о том, что, скорее всего, не было никакой террористической подоплеки. То же самое об отказе двигателя говорил специалист из уполномоченной организации, но спешить с подобного рода выводами никогда не стоит... Одно лишь хочется сказать, что людей не вернуть. Мы все с теми, кто скорбит... Это грустное начало года и надеюсь больше подобного не повториться", - прокомментировал Пальчевский.

скорбим.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 8. Januar 2020

Ранее мы сообщали, авиакатастрофа произошла 8 января в Иране с самолетом “Международных украинских авиалиний”.

Boeing 737-NG авиакомпании “МАУ” вылетел согласно рейсу PS 752 из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в 6:12 утра по местному времени и направился в аэропорт Борисполя.

Самолет поднялся на 2240 метров, разогнался до 275 узлов и продолжал набирать высоту. По данным службы слежения за самолетами FlightRadar24, через две минуты авиалайнер пропал с радаров. А через восемь минут после взлета - разбился возле Паранда, что в 60 километрах на юго-запад от столицы Ирана. Эту информацию вскоре подтвердил пресс-секретарь тегеранского аэропорта Али Кашани.

В СНБО Украины сообщили, что на рейс зарегистрировались 168 пассажиров. На борту также работали 9 членов экипажа. По предварительной информации, выживших нет. Останки людей спасатели собирают на территории площадью 2 га.

Напомним, крушение украинского Боинга под Тегераном: Зеленский и Порошенко в ловушке, всплыли роковые детали.

Как сообщала Politeka, крушение украинского Boeing: в трагедии нашли след РФ, красноречивые фото