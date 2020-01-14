Результаты социсследования показывают реальную картину накануне выборов: впереди гонки оказались украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальческий, а также действующий мэр Виталий Кличко

В начале 2020 года картина выглядит следующим образом: рейтинг Кличко достиг отметки 30,9%, за ним следует Пальчевский с 19,7%. Таковы результаты социологического исследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое провели с 8 по 11 января в столице Украины.

Рейтинг кандидатов без учета партии:

Виталий Кличко - 30,9%

Андрей Пальчевский - 19,7%

Сергей Притула - 9,9%

Николай Томенко - 9,2%

Александр Попов - 7%

Александр Ткаченко - 6,4%

Дмитрий Гордон - 4%

Андрей Билецкий - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрей Ильенко - 2,1%

Владимир Бондаренко - 2,3%

С учетом партийной поддержки:

Виталий Кличко ("УДАР") - 30%

Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%

Александр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергей Притула ("Голос") - 10,3%

Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%

Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%

Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Отмечается, что 21 процент опрошенных еще решают, кому отдадут свой голос в назначенное время.

Сравнивая рейтинги кандидатов за 2019 год, стоит отметить, что у Пальчевского выросла узнаваемость: с 63% до 64,2%. У его главного соперника Кличко этот показатель упал - с 96 до 94%.

По словам экспертов, Пальчевский стал более узнаваем благодаря своей медийной активности. Телевеудущий активно комментирует в соцсетях и СМИ события в стране и мире.

Напомним, с ноября 2019 года без учета партии рейтинг Андрея Пальчевского вырос более, чем на 5% (с 14,1% до 19,7%).

"Мы видим, что рейтинг Пальчевского вырос на 1%, а по критерию уровня узнаваемости он, вообще, сейчас является рекордным: если еще несколько месяцев назад имя Андрея Пальчевского было на слуху в 36,2% опрошенных, то сейчас показатели достигли цифры в 63,4%", – отмечает директор Центра общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов.

В то же время, по информации эксперта Украинского института анализа и менеджемента политики Николая Спиридонова, уменьшаются шансы стать мэром у Кличко. Опрошенные дали оценку работе действующего градоначальника. Так, 37,6% людей негативно оценили деятельность Кличко, поставив "1" и "2" из возможных "5" баллов.

Напомним, Пальчевский назвал неожиданную версию крушения Боинга в Иране: «На борту летел…».

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, кто поднимет рейтинг Зеленского сразу на 30%: «палочка-выручалочка».